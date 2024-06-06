الامارات | حملة رقابية لحماية مخزون المياه الجوفية في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الفجيرة للبيئة عن إطلاق حملة رقابية توعوية، بهدف حماية الموارد المائية والمياه الجوفية التي شهدت زيادة ملحوظة في مخزونها خلال الفترة الأخيرة، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وقالت مديرة الهيئة، أصيلة المعلا، خلال الإعلان عن الحملة، إن الهيئة أطلقت الحملة بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وبلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف الناجم عن السلوك غير المسؤول لبعض الاستخدامات، مشيرة إلى أن الحملة تأتي تزامناً مع عام الاستدامة، وتحقيقاً لمستهدفات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%.

وأضافت أنه وفقاً للمهام المدرجة في قانون تأسيس هيئة الفجيرة للبيئة، فإنها أصبحت الجهة المنوط بها إدارة موارد المياه والمياه الجوفية في الإمارة، إضافة إلى تقييمها وحمايتها من التلوث أو الاستنزاف، فضلاً عن التوعية بإرشادات استخدامها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

ولفتت المعلا إلى أن هيئة الفجيرة للبيئة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وبلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، ارتأت توحيد الجهود، وتكثيف الحملات التوعوية والرقابية، وإطلاق حملة مشتركة موسعة، تشمل جميع مناطق إمارة الفجيرة، لتنظيم عملية استخدام الموارد المائية واستخراج المياه الجوفية، سواء للاستخدامات الاقتصادية والشخصية.

وذكرت أنه سيتم خلال الحملة رصد عمليات سحب المياه غير المرخصة من مصادر غير مصرح بها، والمستخدمة لأغراض تجارية وشخصية، كما سيتم رصد الاستخدامات الجائرة للمياه الجوفية، إلى جانب توعية السكان والمستخدمين بضرورة تقليل استهلاك المياه الجوفية.