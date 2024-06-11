الامارات | 8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 20 جامعة عربية في 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبوأت الجامعات الإماراتية المركز الأول في عدد الجامعات بقائمة أفضل 20 جامعة عربية، وفقاً لتصنيف «كيو إس» لعام 2025، برصيد ثماني جامعات.

ورفعت الجامعات الإماراتية رصيدها إلى 11 جامعة في قائمة أفضل 30 جامعة عربية، واعتمد التصنيف الصادر عن مؤسسة «كواكواريلي سيموندز» المتخصصة في تصنيف الجامعات حول العالم، على معايير عدة، أبرزها السمعة الأكاديمية للجامعة، وسمعة المؤسسة لدى أصحاب الأعمال.

وتفصيلاً، احتلت جامعة خليفة الإماراتية المركز السادس عربياً والـ202 عالمياً، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثامن بين الجامعات العربية والـ261 عالمياً، تلتها الجامعة الأميركية في الشارقة في المركز التاسع عربياً والـ332 عالمياً.

وجاءت بالمركز الـ14 جامعة الشارقة، فيما جاءت جامعة عجمان في المركز الـ15 عربياً و477 عالمياً، واحتلت الجامعة الأميركية برأس الخيمة المركز الـ16، وجامعة أبوظبي المركز الـ17، والجامعة الكندية بدبي المركز الـ20.

وجاءت جامعة العين بالإمارات بالمركز الـ22، والجامعة الأميركية دبي بالمركز الـ29، وجامعة زايد بالإمارات بالمركز الـ30. وتعتمد منهجية التصنيف على تسعة مؤشرات بأوزان محددة، تشمل سمعة الأكاديمية 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة 10%، والاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس 20%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين 5%، وشبكة البحوث الدولية 5%، ونسبة الطلبة الدوليين 5%، ونتائج التوظيف 5%، والاستدامة 5%.