الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً بتهمة اختلاس أموال أو سندات مسلّمة إليه، إضراراً بصاحب الحق (خيانة الأمانة)، وقضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وتغريمه المبلغ المختلس، وهو 115 ألفاً و87 درهماً، أو الحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم بالتتابع، إضافة إلى إبعاده عن الدولة، كما حكمت بمصادرة محرر مزور استخدمه في ارتكاب جريمته.