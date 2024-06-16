قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة والمنتسبين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه، منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء، في ظل القيادة الرشيدة.