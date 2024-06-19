الامارات | الصيف يبدأ بعد غدٍ ويستمر 3 أشهر والحرارة تتجاوز 40 درجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن فصل الصيف يبدأ فلكيا في الإمارات يوم 21 يونيو مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي 2024 ، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان ثم تراجعها نحو خط الاستواء جنوبا، ويستمر فصل الصيف ثلاثة أشهر حتى حلول الاعتدال الشمسي الخريفي بحدود 23 سبتمبر.

وأشار الجروان إلى بعض أقاويل العرب المتداولة بمناسبة قدوم الصيف ومنها تقول العرب: "لا حرّ إلا بعد الانصراف"، اي أن شدة الحرّ تبدأ عند انصراف الشمس من تعامدها فوق مدار السرطان، او انكسار طول النهار و قصر الليل و تراجع، وذلك بعد 21 يونيو من كل عام، حيث يشتدّ الحر خلال شهر يوليو إلى منتصف أغسطس فيما عرفته العرب بموسم "جمرة القيظ " و هي اشد حرارة الصيف مع طلوع "نجوم الجوزاء" و" نجم المرزم ".

وذكر الجروان أن درجات الحرارة خلال الصيف تتراوح معدلاتها العليا بين 41 - 43 درجة مئوية نهارا ، و الدنيا بين 26-29 درجة مئوية ليلاً، وتكون الأجواء جافة عموما خلال النصف الاول من الصيف ورطبة اعتبارا من منتصف اغسطس ، مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن أربع درجات عن معدلاتها الطبيعية، لتتجاوز درجات الحرارة العليا احيانا مستوى 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق، وأطلقت العرب على مثل هذه الموجات الحارة اسم " وغرات" و منها " وغرة الجوزاء " و "وغرة المرزم".

و تهب احيانا رياح " السموم" الحارة و الجافة ، مع فرصة نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها متسببة بأمطار رعدية «الروايح».