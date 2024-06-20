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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار خاصةً شرقاً.

وذكر المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:58؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:33 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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