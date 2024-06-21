الامارات | شرطة دبي تستقبل حجاجها العائدين من الأراضي المقدسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي بعثة الحج التابعة لها في مطار دبي الدولي، بعد عودتها إلى أرض الوطن، عقب إنهاء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

وكان في استقبال البعثة، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، ورئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، وعدد من الضباط والموظفين.

وهنأ العميد علي خلفان المنصوري، حجاج بعثة شرطة دبي على إتمام فريضة الحج والعودة سالمين إلى أرض الوطن، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من القائد العام، الفريق عبدالله خليفة المري، تولي موظفيها اهتماماً بالغاً، خصوصاً في الجوانب الدينية التي لها أثر بالغ في ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة، ولذلك تحرص على إطلاق بعثات الحج إلى جانب بعثات العمرة. وأشاد بالجهود المبذولة في توفير جميع سبل الراحة لحجاج شرطة دبي، وتنفيذ الإجراءات الإدارية كافة لتسهيل أدائهم للفريضة. وأكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، أن مبادرة بعثة الحج تندرج ضمن المبادرات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه، إلى جانب مبادرة «رحلة العمرة» والهادفة جميعها إلى تعزيز الوازع الديني، وإسعاد الموظفين عبر تمكينهم من زيارة المشاعر المقدسة في بلاد الحرمين.