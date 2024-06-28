اختتام المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن مناظرتهما الرئايسة الأولى بتقديم حججهما الختامية.

وبثت شبكة سي.إن.إن. على شاشتها على الهواء مباشرة وعلى منصاتها الإلكترونية المناظرة بين مرشحي الرئاسة الأميركية وهما الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة بتوقيت مكة والقاهرة(الواحدة بتوقيت جرينتش).

وعرض بايدن ما يراه نقاط القوة في سجله، وقدم بعض الأفكار المتشعبة حول خفض تكاليف الرعاية الصحية والتخلص من الأنابيب المحتوية على الرصاص وغيره.

واستخدم ترامب البيان الختامي لمهاجمة بايدن، قائلا: إن منافسه أعاد تطبيق اللوائح، وتعامل بشكل سيء مع عدد من الملفات الدولية.

ولم يتصافح المرشحان عند مغادرتهما المسرح.

وخلال المناظرة، وجه جو بايدن انتقاداً لترامب بسبب مشاكله القانونية، ليرد ترامب بإثارة موضوع ابن بايدن، هانتر.

وبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب الخميس أوّل مناظرة بينهما قد تُشكّل منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسيّة.

وتوجّه الرجلان للوقوف خلف منبرَيهما من دون أن يتصافحا. وجرت هذه المناظرة في أتلانتا بجورجيا، وهي واحدة من الولايات التي يُرجّح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.