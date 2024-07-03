حملة للتوعية بمتطلبات السلامة أثناء العمل في الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - بهدف توعية أصحاب الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء ومسؤولي المواقع والعاملين فيها بمتطلبات السلامة الواجب اتباعها أثناء العمل في الحر خلال فترة الصيف، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي للوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بمنع العمل في أوقات الظهيرة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وحث مفتشو البلدية أصحاب شركات البناء والإنشاء ومسؤولي المواقع على ضرورة الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، وتوفير متطلبات السلامة في المواقع مثل مياه الشرب الباردة ووسائل ومواد الإرواء الصحية المناسبة التي تكفي عدد العاملين في الموقع، وكذلك توفير وسائل تبريد صناعية ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل وقت الظهيرة، بالإضافة إلى توفير تجهيزات الإسعافات الأولية للتعامل مع أي أمر طارئ في مواقع العمل.

هذا وتدعو بلدية مدينة أبوظبي أصحاب الشركات ومسؤولي المواقع والعاملين فيها إلى ضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات المعنية وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وتوفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع الإنشائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في هذه المواقع.