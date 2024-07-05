الامارات | مجموعة الإمارات تعلن عن تعيينات إدارية عليا تتضمن 7 مواطنين إماراتيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، عن قائمة من التعيينات الجديدة في مناصب إدارية عليا في مجموعة الإمارات، في إطار المساعي لدعم النمو وتعزيز فريقها القيادي.

تتضمن قائمة الترقيات والتعيينات العليا، 7 مواطنين إماراتيين، طوّر العديد منهم مسيرتهم المهنية في مجموعة الإمارات عبر العديد من الوظائف والأدوار، ويواصلون الاضطلاع بدور محوري في نجاح مسيرة المجموعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "تعكس هذه التعيينات حجم أعمالنا الكبير وطموحاتنا المتزايدة للمرحلة المقبلة، ويسعدني أننا تمكّنا من شغل هذه الأدوار بالاعتماد على كوادرنا الداخلية، بما يتضمن مجموعة من الكفاءات الوطنية الإماراتية".

وأضاف سموه: "ستواصل مجموعة الإمارات استثماراتها لترسيخ مكانتها الريادية كجهة العمل المفضلة لأفضل المواهب والكفاءات في الصناعة، لتقديم منتجات وخدمات رائدة عالمياً، وتجسيد رؤية دبي لتكون دائماً الرقم واحد في جميع المجالات".

التعيينات اعتباراً من 8 يوليو 2024:

علي مبارك الصوري: الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق

أحمد صفا: رئيس قسم الهندسة والصيانة

بدر عباس: نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن

الكابتن مارك بيرتونوود: نائب رئيس أول دائرة عمليات الشبكات والسلامة التشغيلية

مصطفى كرم: نائب رئيس أول دائرة شؤون العملاء ومراقبة الخدمة

يوسف محمد علي: نائب رئيس أول دائرة المشتريات والخدمات اللوجستية

ديفيد بروز: نائب رئيس أول شؤون السياسات الجوية وصناعة الطيران

ديفاراجان سرينيفاسان: نائب رئيس أول إدارة المرافق والأصول

محمود الخاجة: نائب رئيس أول إدارة وإصلاح المواد

ويل لوفبيرج: نائب رئيس أول الشؤون الدولية والحكومية

التعيينات اعتباراً من 1 سبتمبر 2024:

شهريار نوّابي: الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات

محمود أمين: نائب رئيس أول دائرة المشاريع الهندسية ومشتريات الطائرات