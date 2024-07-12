ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات، والتي ذهب لقبها إلى الطالب أحمد فيصل علي، فيما أحرز الطالب سليمان خميس الخديم المركز الأول في فئة أصحاب الهمم».

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «محمد بن راشد يهنئ أبطال تحدي القراءة العربي في الإمارات على تفوقهم ومثابرتهم وجهدهم للوصول إلى هذه المرحلة من التحدي، داعياً إياهم إلى مواصلة القراءة، كما هنّأ سموه أولياء أمورهم ومعلميهم على جهودهم في تحفيز الطلبة على المشاركة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وترسيخ ثقافة الجد والاجتهاد وحب القراءة في نفوسهم».

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قوله: «استمرارنا في دعم مبادرات القراءة نابع من إيماننا بأن أول رسالة من السماء نزلت إلينا هي كلمة "اقرأ".. وأن سر تطور الأمم والمجتمعات هي في عمق ثقافتها ومعارفها».