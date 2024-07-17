الامارات | 850 شخصاً يستفيدون من ورشة توعوية بمخاطر المخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت شرطة أبوظبي الوعي بمخاطر آفة المخدرات في ورشة توعوية بعنوان «أسرتي أكبر ثروتي» نفذتها عن بُعد مديرية مكافحة المخدرات، بحضور 850 شخصاً من أعضاء كلنا شرطة، وذلك بهدف التعريف بجهودها في التوعية بمخاطر هذه الآفة، وحماية المجتمع من مخاطرها إلى جانب توضيح مزايا خدمة فرصة أمل في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتأكيد دور الأسرة، كونها الملاذ الآمن في حماية أفرادها من الوقوع ضحية.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العميد طاهر غريب الظاهري، أهمية وجود لغة الحوار بين أولياء الأمور وأفراد الأسرة، لوقاية الأبناء من هذه الآفة الخطرة، ولعلاج المرضى من المتعاطين والمدمنين. وحث على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية في توعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي وترويج المخدرات، لافتاً إلى استمرار شرطة أبوظبي في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الأمني بأضرار آفة المخدرات، وتعريف المجتمع بآثارها السلبية، وطرق الوقاية منها والتصدي لها بجميع الأشكال من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية على مدار العام في مختلف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.