الامارات | إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أمس، إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»، حيث يهدف البرنامج إلى توفير فرص التدريب المهني للمواطنين خارج الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية.

ويرعى المجلس البرنامج بالتعاون مع عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الدولة، ويستهدف الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، حيث يتم اختيار المتدربين من خلال منصة «نافس»، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في البرنامج والمقابلات الشخصية الافتراضية والحضورية، واختبارات قياس الأداء والكفاءة لاختيار عدد من المرشحين لتدريبهم في المنظمات الدولية، وآخرين للتدريب في الشركات العالمية خارج الدولة.

وينقسم التدريب في البرنامج إلى قسمين، الأول هو التدريب في الشركات الخاصة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم أمس إطلاق أول دفعة بالتعاون مع مجموعة مبادلة والمؤسسة الألمانية الإماراتية، وسيتم إرسال نحو 30 مواطناً للتدريب والعمل خارج الدولة، لتعزيز خبراتهم العملية في مختلف التخصصات ذات الأولوية، وتعزيز مهاراتهم، وبناء العلاقات التي من شأنها تحسين مستقبلهم المهني.

ويعمل المجلس على انضمام شركاء آخرين في الأشهر القليلة المقبلة.

ويرتكز القسم الثاني، الذي يجري العمل على إطلاقه، على التدريب في المنظمات الدولية، حيث يتم توفير فرص تدريبية لـ50 مواطناً في تلك الجهات، بهدف تعزيز خبراتهم الدبلوماسية، وتحقيق الأولويات الحكومية، وتوسيع الشبكات المهنية، وإعداد صف من القيادات المؤهلة لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، إن إطلاق برنامج نافس الدولي هو دليل ملموس على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تدريب نوعي عالي المستوى للمواطنين، لتمكينهم من العمل، والتدريب في الشركات العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، ما يسهم في اكتسابهم الخبرة العملية الدولية، واكتساب خبرات ومهارات متميزة.

وأضاف أن البرنامج يعمل على تعزيز مهارات التواصل مع الخبراء، وتطوير المهارات الفنية والقيادية، والتفكير الاستراتيجي، وفهم السياق العالمي.

وقال: «نشهد الإعلان عن بدء أول دفعة في يوليو الجاري من خلال شراكات ممتدة لمجموعة مبادلة مع شركائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما يسعدنا الإعلان عن انضمام شركاء جدد إلى البرنامج منهم المؤسسة الألمانية الإماراتية، التي توفر برامج تدريبية وفرصاً وظيفية، ونطمح إلى توسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين، ونعمل لصنع جيل يحمل راية الوطن، متزود بالعلم والمعرفة، إيماناً بأن شباب الإمارات هم رهان المستقبل، وركيزة استدامة ازدهاره وتقدمه في شتى المجالات».

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، حميد الشمري، حرص «مبادلة» على رعاية الجيل الجديد من القادة الإماراتيين، بالعمل على تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق على المستوى العالمي.

وقال: «يُعد دعمنا لبرنامج نافس شهادة على التزامنا تمكين الكوادر والمواهب الإماراتية ودعم نموها الوظيفي».

وأضاف: «من خلال هذه المبادرة، نستفيد من حضورنا وانتشارنا العالمي لتعزيز كوادرنا البشرية، بحيث تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة، وتسهم بشكل فاعل في مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأبدى وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، تطلعه إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه خريجو «برنامج نافس الدولي» على الساحة العالمية، خصوصاً أنهم سيحظون بفرص تدريبية ومهنية واعدة في مجموعة من أهم وأكبر المنظمات والشركات الدولية الرائدة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع مساهمة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ مكانة الدولة وتميّزها في المحافل الدولية.