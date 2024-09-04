«تنفيذي الشارقة» يناقش أداء الدوائر والهيئات الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن أجندته عدداً من الموضوعات الحكومية المتعلقة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المخطط العام لمشروع مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى، والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة لخدمة الرياضيين في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، كما اطلع المجلس على تصميم المدرج الرئيس الذي سيتوسط المدينة الرياضية.

وستتميز المدينة الرياضية بموقعها الفريد ومرافقها الرياضية المتعددة التي سيراعى في تنفيذها الجوانب البيئية وتحقيق الاستدامة، وبما يمكن الرياضيين كافة في المنطقة من ممارسة الرياضات المختلفة، مما ينعكس على الحركة الرياضية وتطورها على مستوى الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالله محمد النقبي، مدير بلدية مدينة كلباء، إلى بلدية مدينة خورفكان وتعيينه مديراً لها.

كما أصدر المجلس قراراً يقضي بترقية الدكتور أحمد سعيد خميس المزروعي، مدير إدارة مكتب وادي الحلو التابع لبلدية مدينة كلباء، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديراً لبلدية مدينة كلباء.

واطلع المجلس، ضمن اهتمامه بعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، على عرض حول الوضع الاقتصادي في المنطقة الوسطى ومؤشرات نموه وتوفير الأنشطة التجارية التي تخدم المنطقة، واعتمد المجلس عدداً من التوصيات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر الإيجابي على المنطقة الوسطى.