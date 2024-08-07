الامارات | اعتماد 2618 موافقة سكنية للمواطنين خلال النصف الأول من 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 2618 موافقة سكنية للمواطنين خلال النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين.
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