الامارات | اعتماد 2618 موافقة سكنية للمواطنين خلال النصف الأول من 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين.