الامارات | محمد بن راشد: الذكريات الجميلة تُعطينا طاقة ودفئاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة عبر وسم «#علمتني_الحياة» على منصة «إكس»، استذكر سموه فيها المغفور لهما الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه في تدوينته: «الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً.. الذكريات تعطينا همة لمواصلة الطريق.. الذكريات تعيد لنا حياة جميلة نشتاق لها.. لكن أصعب ما في الذكريات غياب أصحابها.

رحم الله أخي مكتوم.. رحم الله أخي حمدان».

نائب رئيس الدولة:

• الذكريات تعطينا همة لمواصلة الطريق وتعيد لنا حياة نشتاق إليها.