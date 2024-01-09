بلينكن يتطلع إلى إعادة بناء غزة والاحتلال يرفض وقف القصف

ظل مستقبل غزة بعد الحرب يقلق العالم، مع استمرار قصف العدوان الإسرائيلي المدمر لها، وهز القصف العنيف والقتال مخيمات اللاجئين، ما دفع الفلسطينيين إلى البحث عن الأمان، وعرقل جهود منظمات الإغاثة لتوصيل الإغاثة للسكان. بينما تطالب دول العربية بشكل خاص بوقف القتال، لذا واجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات صعبة مع القادة الإسرائيليين بشأن مستقبل غزة.

وقال إنه سيأتي إلى إسرائيل بوعود من أربع دول عربية وتركيا بالمساعدة في إعادة بناء غزة بعد الحرب. لكن تلك الدول تريد أيضًا رؤية نهاية للقتال في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية، وهو أمر تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعدم السماح به.

تولي غزة

ولا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل منقسمتين بشدة حول كيفية إدارة غزة عندما تتم هزيمة حكام حماس الحاليين.

ودعا مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية إلى تولي زمام الأمور في غزة. لكن رفض القادة الإسرائيليون هذه الفكرة، ولم يطرحوا خطة ملموسة تتجاوز السيطرة العسكرية المفتوحة على المنطقة.

حرب شاملة

في الوقت نفسه، يحاول بلينكن منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وبعد أن وقعت ضربة إسرائيلية الأسبوع الماضي على بيروت، وأدت إلى مقتل نائب زعيم حماس، كثف الجانبان تبادلاتهما.

وقال حزب الله إن طائراته بدون طيار المتفجرة استهدفت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في بلدة صفد، في عمق إسرائيل أكثر من النيران السابقة التي أطلقتها الجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار سقطت على قاعدة في الشمال دون التسبب في أضرار، ما يشير إلى أنه تم اعتراضها، ولم يحدد القاعدة.

تقليص الهجوم

وضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لتقليص هجومها على غزة، واقتصاره على عمليات أكثر دقة تستهدف حماس. لكن وتيرة الموت والدمار ظلت على حالها إلى حد كبير، حيث يُقتل عدة مئات من الفلسطينيين يوميًا، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم حتى تدمر حماس في جميع أنحاء الأراضي. مع ذلك، وبعد ثلاثة أشهر من القتال، تواصل حماس خوض معركة شرسة.

وقال المتحدث العسكري دانييل هاغاري: «القتال سيستمر طوال 2024».

ومنذ بدء الحرب، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 23200 فلسطيني، أي ما يقرب من 1% من سكان القطاع، وإصابة أكثر من 58000، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، ونحو ثلثي القتلى من النساء والأطفال.

اعتقالات الاحتلال الجائرة:

وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5755 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أفاد بأن من بين المعتقلين 190 امرأة و355 طفلا تعرضوا خلال اعتقالهم لاعتداءات جسدية ونفسية.

استشهد سبعة أسرى داخل معتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أشار في الوقت نفسه إلى عدم توافر معطيات دقيقة حول عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.