زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "في وقت سابق اليوم الجمعة، قامت طائرات مقاتلة من الجيش بالإغارة على بنيتَين تحتيّتَين عمليّتَين، تواجد داخلهما عناصر من "حزب الله" في منطقة بيت ليف، ومبنى عسكري في قرية دير عامص جنوب لبنان".
وادّعى، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تمّ أيضًا رصد إطلاق قذائف عدّة من الأراضي اللّبنانيّة نحو الأراضي الإسرائيليّة، من دون وقوع إصابات، وقد قام الجيش بالرّدّ بواسطة المدفعيّة على مصادر الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية عملياتية لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عامص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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