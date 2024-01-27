الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية عملياتية لـ"حزب الله" في بيت ليف ودير عامص

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في وقت سابق اليوم الجمعة، قامت طائرات مقاتلة من الجيش بالإغارة على بنيتَين تحتيّتَين عمليّتَين، تواجد داخلهما عناصر من "​حزب الله​" في منطقة ​بيت ليف​، ومبنى عسكري في قرية دير عامص ​جنوب لبنان​".

وادّعى، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تمّ أيضًا رصد إطلاق قذائف عدّة من الأراضي اللّبنانيّة نحو الأراضي الإسرائيليّة، من دون وقوع إصابات، وقد قام الجيش بالرّدّ بواسطة المدفعيّة على مصادر الإطلاق".