بو عاصي استنكر اتهام حجار بالفساد: العدل يعلو فوق كل شيء

أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، عن إستنكاره "لاتهام وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار بالفساد وتحديداً في ملف دعم الاسر الأكثر فقراً، كما أثني على رد حجّار المفصّل الذي يدحض المزاعم".
ولفت بو عاصب، الى أنني "عرفت حجّار يوم كان مؤسساً ورئيساً لمجلس ادارة جمعية رسالة سلام المميزة. قيل إن جبران باسيل وراء هذه الحملة ضد حجّار وهذا لا يعنيني".
وأضاف "حجّار وأنا من مشارب سياسية مختلفة ولكن العدل يعلو فوق كل شيء. أما إذا أصر موقع السياسة المشهر على الاتهام فليذهب إلى النيابة العامة ويكون لكل حادث حديث. وإلا فليصمت".
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