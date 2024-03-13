شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون المرور.. استحداث مركبة خفيفة جديدة ذات 4 عجلات لنقل الأشخاص بأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا،على أستحداث مركبة جديدة ذات 4 عجلات لنقل الأشخاص لتكون مماثله للتوك توك، وتسرى عليها احكامه بالقانون، وذلك للحد من تلك المركبات مستقبلا.

واستحدثت التعديلات تلك المركبة ونصت عليها المادة 7 مكرر من القانون فكانت "المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.