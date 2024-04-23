حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 900 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية أثناء 8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

و قدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.