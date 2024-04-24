البرلمان الأوروبي يعتمد قانون حدود «شنغن» المعدل

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس، قانون حدود «شنغن» المعدل لتعزيز حرية الحركة داخل منطقة «شنغن» وتقليل مقدار الضوابط الحدودية التي أعيد فرضها مؤقتاً.

وقال البرلمان في بيان صحفي إن ذلك جاء بعد موافقة أعضائه بأغلبية 311 صوتاً مقابل رفض 267 عضواً وامتناع 53 عضواً عن التصويت.

وأضاف أنه بموجب القواعد الجديدة يمكن لدول «شنغن» الرد على أي تهديد خطر للسياسة العامة أو الأمن الداخلي من قبل مواطني دول خارج «شنغن» خلال السماح بمراقبة الحدود المؤقتة لمدة عامين كحد أقصى مع احتمال تمديدها مدة عام إضافي.

وأوضح البرلمان أنه يجب على الدول الأعضاء تقييم التناسب والآثار الجانبية قبل اتخاذ قرار إعادة فرض الضوابط على الحدود، وإجراء تقييم للمخاطر بعد ستة أشهر.

وأشار إلى إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين المستفيدين من حرية الحركة والسفر الضروري من هذه القيود، وكبديل لضوابط الحدود من شأن القواعد الجديدة أن تعزز تعاون الشرطة في المناطق الحدودية.