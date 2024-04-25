بن غفير يعتزم تصدير نموذج "فرق الاستنفار" للخارج بحجة تعزيز أمن اليهود

يدفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باتجاه تشكيل مجموعات مدنية مسلحة تابعة للجاليات اليهودية في الخارجة، وذلك بذريعة مواجهة الحراك المناهض لاسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 200 يوم.

واوضح بن غفير في بيان، إن "يهود الشتات يعانون حاليًا من موجة شديدة من معاداة السامية في المجتمعات والجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم"، وتابع "لقد طلبت من المفتش العام للشرطة، صياغة خطة للمساعدة على إنشاء ‘فرق استنفار‘ محلية من شأنها حماية الجاليات والمؤسسات اليهودية في الخارج".

وأضاف بن غفير إنه كلّف المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بفحص إمكانية تصدير نموذج الميليشيات المدنية هذه إلى الجاليات اليهودية في الخارج، من خلال تقديم "الدعم المهني، بما يشمل التدريب وتعزيز الاستجابة التكنولوجية الأمنية. كل شيء، بالطبع، بالتعاون الكامل مع الشرطة المحلية والسلطات المعنية".

و"فرق الاستنفار" هي مجموعات مدنية مسلحة مكونة من مواطنين مدنيين تقوم بوظائف أمنية في حالات الطوارئ وتنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش؛ وفي أعقاب الحرب على غزة، عمل بن غفير على تسليح فرق الاستنفار وتعزيزها خصوصا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك على وقع الاحتجاجات في عواصم ومدن أوروبية، والحراك الطلابي والحقوقي المتصاعد في الجامعات الأميركية، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وللدفع نحو المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن الحراك الطلابي في الولايات المتحدة المناهض الرافض للحرب الإسرائيلية، بأنه "مروّع" وزعم أنه "معاد للسامية"، وشبهه في بيان مصور صدر عنه مساء اليوم، الأربعاء، بـ"جامعات ألمانيا في الثلاثينيات" في إشارة إلى ألمانيا النازية.