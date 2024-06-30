شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 03:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على عودة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وشارك محمد هانى بديلا فى مباراة الاهلى وفاركو الأخيرة بالدوري والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن سياسة التدوير التى يتبعها كولر لإراحة لاعبيه لمحاربة ضغط المباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري

مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.