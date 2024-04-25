أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأنّ سائقاً عسكرياً وثّق بطاريات قبة حديدية، وارسل الصور إلى شابة إيرانية أغوته على الفيسبوك اتضح أنها مسؤول استخبارات إيراني.
وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنّ سائق شاحنة في الجيش الإسرائيلي وثّق عشرات بطاريات قبة حديدية خلال رحلاته ضمن وظيفته، وأرسل الصور إلى حساب ظنّه لفتاة تدور بينه وبينها قصة حب، قبل أن يتضح أن ذلك ليس واقعياً.
ووفقاً للقناة، فإنّ سائق الشاحنة "وثّق بإرادته الحرّة" بطاريات قبة حديدية مع أماكنها، وأرسلها إلى من أعتقد أنه في قصة حبّ معها، ليكتشف أنّ الشخصية وهمية، والمعلومات ذهبت لجهة إيرانية. وأشارت القناة إلى أنه "رجل استخبارات إيراني".
وتعتبر بطاريات القبة الحديدية من أنظمة الدفاع الجوية الحديثة، التي يتمّ استخدامها بشكل أساسي من قبل القوات الإسرائيلية لمحاولة التصدّي للصواريخ التي تطلقها الفصائل المسلحة نحوها.
كانت هذه تفاصيل خبر كان العبرية: سائق شاحنة بالجيش الاسرائيلي ارسل صور القبة الحديدة الى فتاة تبين انه رجل مخابرات ايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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