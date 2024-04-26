بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي والحاج حسن أحضر معه سلل فاكهة من الجنوب

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السّراي الحكومي، يشارك فيها وزراء: التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشّباب والرّياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصّناعة جورج بوشكيان، التّنمية الإدارية نجلا رياشي، الاتصالات جوني القرم، الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، السّياحة وليد نصار، الصّحة فراس الأبيض، الثّقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزّراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامّة والنّقل علي حمية؛ والاقتصاد والتّجارة أمين سلام.
كما يشارك المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وكان قد حضر وزير الزّراعة إلى جلسة مجلس الوزراء حاملًا معه سلل من الفاكهة الطّازجة من الجنوب ومناطق لبنانيّة أخرى، لتوزيعها على الوزراء. وقال: "حُكمًا سننتصر".
في السّياق، أفادت معلومات قناة الـ"mtv"، بأنّ "الجلسة بدأت بعرض من وزير السّياحة لزملائه الوزراء عبر تقنيّة الـ"AI"، تضمن خطّتَين الأولى حول كيف يتمّ ترحيل النّازحين السّوريّين؟ والثّانية كيف يتمّ انتخاب رئيس؟"، مشيرةً إلى أنّ "خطّتَي وزير السّياحة ليستا من ضمن جدول أعمال الجلسة، وهو كان يشرح للوزراء تقنيّة للـ"AI" وكيف يمكنها إيجاد الخطط والحلول للمشكلات والأزمات".
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