أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّه "بعد انتشار بعض الأخبار عبر وسائل إعلام لبنانيّة تناولت المديريّة العامّة لأمن الدولة في عملها ومهامّها وآليّة تنسيقها مع الحكومة اللبنانيّة ووزاراتها، يهمّ المديريّة أن توضّح أنّها تنفّذ مهامّها وتنسّق علاقاتها بالحكومة اللبنانيّة وبالأجهزة الأمنيّة، في لبنان وفي الدول الشقيقة والصديقة، استنادًا للقوانين المرعيّة الإجراء".

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن الدولة عن انتشار أخبار تناولت عملها: ننفذ مهامنا استنادًا للقوانين المرعية الإجراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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