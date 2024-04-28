وهاب: ما يهمنا هو الحفاظ على لبنان وعلينا دعم الجيش والقوى الأمنية من النواحي كافة

اكد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب خلال استقباله وفدا كبيرا من قرى وابناء الودايا في منطقة الشوف، ان "مهما حصل في لبنان ما يهمنا هو الحفاظ على لبنان وعلينا دعم الجيش والقوى الأمنية من النواحي كافة، سواء اكان من ناحية معالجة موضوع السرقات أو التعديات أو بموضوع الأمن والجيش والقوى الأمنية الذين يقومون بعمل ممتاز".

وثمن "جهود مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وتلبيته لواجبه في المنطقة وهذا ما يريحنا، ولكن في كل الحالات نحن خيارنا الدولة ومع الدولة وسندعمها وسنستمر بالحفاظ عليها، وهناك قرار بالحفاظ على ما تبقى من الدولة ولكن في كل الحالات مهما حصل، هذه المنطقة الممتدة من الدامور صعوداً، ممنوع أن يحصل فيها شيء حتى لو استخدمنا الوسائل كافة المتوافرة لدينا".

وشدد على اننا "لن نضطر للذهاب الى خيار الميليشيات طبعاً ولكن ميليشيتنا هي ميليشيا المحبة والعيش المشترك، وسنستخدم تلك الميليشيا امام أي تهديد، هذه الميليشيا هي ميليشيا المحبة للسنّي والشيعي والدرزي والمسيحي وكل الناس، هذه المنطقة تتصف بالامان وممنوع أن يتغير هذا الموضوع، وأي أحد سيعتدي على أمننا سنقف في وجهه. وهذا الأمر محسوم في الودايا والجاهلية التي هي جميعها قرية واحدة، وهذا يشمل أيضاً القرى الباقية في المنطقة".