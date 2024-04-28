«معاريف» العبرية: نتنياهو مرعوب ومتوتر خشية صدور مذكرة اعتقال بحقه من «الجنائية الدولية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، حيث قام بإجراء اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مباشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

كما يُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.

من جهتها، ذكرت القناة الـ 12 العبرية أن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت وهاليفي.

وأشارت القناة إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع وفقا للتوقعات.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تدوينة نتنياهو بشأن لاهاي أثارت غضب كبار المسؤولين في إسرائيل، الذين أوضحوا أن "أي بيان قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا".

وقالت الهيئة إن المسئولين الإسرائيليين "اعتبروا تدوينة نتنياهو يمكن أن تفسر على أنها تهديد".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن "المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التحرك ضد رئيس الوزراء وكبار ضباط الجيش دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة".

وكان نتنياهو قد كتب تدوينة عبر حسابه بمنصة "تليجرام"، قال فيها: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".