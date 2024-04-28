حادث إطلاق نار في ألمانيا.. سقوط قتيل واعتقال مشتبه به

الدمام - شريف احمد - قُتل شخص في واقعة إطلاق نار بمدينة دوسلدورف الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم القبض على شخص مشتبه به.ووفقا للبيانات، وقعت حادة إطلاق النار في حوالي الساعة 2.45 صباحا (التوقيت المحلي) في شارع "هيرتسوج شتراسه".ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في الجريمة، التي لم تتضح بعد أيضا خلفياتها.وقال المتحدث إن الشرطة باشرت التحقيق بالتنسيق مع المدعي العام. ومن المتوقع الكشف عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم.