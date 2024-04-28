الحشاشين محذور من العرض في إيران.. لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن السلطات في طهران منعت عرض مسلسل تلفزيوني مصري، يصور شخصية فارسية من العصور الوسطى، بسبب "تشويهات" تاريخية و"نهج متحيز".

ويروي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض خلال شهر رمضان، قصة حسن الصباح، المؤسس المثير للجدل لطائفة شيعية إسلامية معروفة باغتيالاتها السياسية الدموية خلال القرن الحادي عشر.

وتم بث المسلسل المكون من 30 حلقة حول صباح وفرقته من القتلة، الذين يعملون خارج القواعد الجبلية في شمال وغرب إيران.

واكتسب المسلسل منذ ذلك الحين شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن رئيس هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران، مهدي سيفي، قال إن "بث مسلسل "الحشاشين"... لم يعد معتمدا في إيران".

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن سيفي قوله دون الخوض في التفاصيل، "إن رواية المسلسل للتاريخ الإسلامي تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجها بنهج سياسي متحيز".

وأشارت الوكالة إلى أن المسلسل يظهر "صورة زائفة للإيرانيين"، ونقلت عن خبراء قولهم إنه يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ"بداية الإرهاب".

ومسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعرض في رمضان 2024.

يشار إلى أن أساطير حسن صباح سيئة السمعة ونظامه في العصور الوسطى، ألهمت العديد من الأعمال الدرامية الخيالية على مر السنين.

وتعد بقايا قلعة آلموت، حيث أقامت مجموعة الصباح، اليوم مقصدا سياحيا في شمال إيران.

أثير الجدل حول مسلسل "الحشاشين" قبل انطلاق عرضه خلال موسم رمضان 2024، وذلك بعد نشر الفيديو الدعائي للمسلسل، بسبب تاريخ الجماعة التي يتناولها العمل الدرامي، وكذلك اللقطات للمناظر الطبيعية والقلاع التي ظهرت في الفيديو وتم تصويرها خارج مصر، ورفض كاتب العمل التعليق على المسلسل أو ذكر تفاصيل عنه، فيما رصد مؤرخون تاريخ قصة الجماعة، ونشأتها وتأثيرها.

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، وألف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.