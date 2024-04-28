البيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى لنا طرح مخاوفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل بوضوح أنها تريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في غزة.

وأشار كيربي إلى أن هناك مقترح "جيد" أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، قال كيربي، إن إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حتى يتسنى لها طرح رؤيتها ومخاوفها.

وأوضح كيربي أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات استجابة لطلب الرئيس بايدن.