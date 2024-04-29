"قومي البحوث": الزنك وزيت بذور القرع يسهمان في التخفيف من أعراض الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كشفت الدكتورة مروة حلمي العظمة الباحث بقسم الفسيولوجيا الطبية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث عن دور بعض المغذيات العلاجية في علاج الاكتئاب الناشئ عن الضغوط العصبية خاصة الزنك وزيت بذور القرع.

وأشارت مروة حلمي - في تصريح اليوم الأحد- إلى أن الاكتئاب يعتبر مرض العصر، حيث يزداد عدد المصابين به كل عام، خاصة الناتج عن الضغوط العصبية نتيجة لمشاكل الحياة والتحديات التي نواجهها يوميا، والتي تؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.

وأوضحت أنه تم ملاحظة أن الأدوية المضادة للاكتئاب المتوفرة حاليًا تظهر استجابة متأخرة وانتكاسًا، وتسبب آثارًا جانبية ضارة، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الصحية التي يتعرض لها المريض، بالإضافة إلى المخاطر البيئية.

وقالت إنه من هذا المنطلق تم تصميم نموذج محاكي للاكتئاب الناشئ عن الضغوط في فئران التجارب لدراسة دور التغذية العلاجية بالزنك وزيت بذور القرع العسلي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الفئران من خلال معالجة الالتهابات العصبية والتخلص من الشوارد الحرة.

وأضافت أن الزنك يعد من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجسم في تنظيم العديد من العمليات الحيوية، وخاصة تلك التي تتعلق بوظيفة المخ كما أن زيت بذور القرع غني بالعديد من المواد الفعالة والفيتامينات والمعادن المهمة التي تعمل على تخفيف الالتهابات.

ولفتت إلى أن التجربة أظهرت أن الزنك وزيت بذور القرع نجحا في تخفيف أعراض الاكتئاب من خلال إجراء بعض الاختبارات السلوكية والنفسية التي تهدف إلى تقييم الحالة الاكتئابية لدى فئران التجارب، وملاحظة تحسنها نتيجة لتناول المغذيات العلاجية.

ونوهت إلى أنه تم التأكد من فعالية العلاجات من خلال قياس مستويات النواقل العصبية وبعض معاملات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبهذا فإن التغذية العلاجية تفتح آفاقًا جديدة لنا في علاج العديد من الأمراض.