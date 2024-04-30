شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل إطلاق نار بنورث كارولينا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ما لا يقل عن 3 من ضباط الشرطة وأصيب عدد آخر في تبادل إطلاق نار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بعد ظهر يوم الاثنين.

وكان ضباط الشرطة زاروا رجلًا له سجل جنائي في مدينة شارلوت لتنفيذ مذكرة توقيف بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، حسبما قال قائد الشرطة المسؤول جوني جينينجز، في مؤتمر صحفي.

وعندما وصلوا إلى منزل الرجل المطلوب، فتح رجل في الفناء الأمامي النار. طلقات من المنزل وقال جينينجز إن ضباط الشرطة أطلقوا النار وقتلوه، ومع ذلك، أُطلق المزيد من الطلقات من المنزل، وتمكنت الشرطة أخيرًا من تأمين المبنى واعتقال شخصين في المنزل، وتجري الشرطة استجوابهم.

وأشار جينينجز إلى أن 8 من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص خلال العملية، وتوفي 3 متأثرين بجراحهم وأحدهم في حالة حرجة. تداول الأسلحة النارية يشار إلى أن الأسلحة النارية متاحة بسهولة، وجري تداولها بشكل جماعي في الولايات المتحدة، وأسقطت الهجمات العديد من الضحايا، كما يحدث في المدارس ومحلات السوبر ماركت والنوادي الليلية أو المناسبات العامة الكبيرة على سبيل المثال.

لكن النزاعات الخاصة وفحوصات الشرطة والنزاعات بين المجرمين والعصابات تنتهي أيضًا بشكل مميت في كثير من الأحيان أكثر من الدول الأخرى لأن الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة يحملون أسلحة.