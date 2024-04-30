"البيئة" تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني "GIZ" خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة سير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج الأربع (أسيوط - قنا - كفر الشيخ - الغربية).

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لإدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وكريستين ديجي، مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولي الألماني giz، وممثلي البرنامج والشركات الاستشارية وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج الوطني في المرحلتين الأولى والثانية سواء كانت فنية أو مالية، وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها لتحسين منظومة إدارة المخلفات.

كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظات الأربع، حيث تم التركيز على الدعم الفني المقدم من خلال هذا المكون، واستراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض ما سيتم تقديمه من الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات خلال الفترة المقبلة بمحافظات البرنامج لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة لضمان المساهمة في النهوض بها وتحقيق فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بدعم من البرنامج من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات للجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة مع المحافظات من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب لتلك المحافظات.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات على كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، مؤكدة أهمية إدراج الجمعيات الأهلية في المنظومة، إلى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع.

وفي سياق متصل، استعرض حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أهداف المرحلة الجديدة من المشروع في تعزيز إنجازات البرنامج بالمرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة وتحقيق أهدافها في التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب إدخال أطر تشريعية جديدة وتطبيقها في المحافظات بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمي والتركيز على بناء القدرات من خلال إتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجي للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.

ومن جانبه أكد ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات، أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للدخول في المنظومة والعمل على تحسين تشغيل المنظومة التي تمت في المحافظات الأربعة، مُضيفًا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لوضع ضوابط وتنسيقات خاصة بالدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجهات الاستشارية.