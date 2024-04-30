الكيلو وصل 150 جنيها.. ما أسباب ارتفاع أسعار العنب بالأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية أسباب ارتفاع أسعار العنب بالأسواق بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق لـ 150 جنيها.

وقال النجيب خلال تصريحاته لمصراوي إن العنب المعروض بالأسواق والذي وصل سعره لـ 150 جنيها عنب مستورد وليس العنب المصري، موضحا أنه مخصص للفنادق والأماكن السياحية والترفيهية خاصة التي تشهد إقبالا كبيرا من الأجانب.

وتابع النجيب: "العنب المصري لازال بالأراضي الزراعية ولم يتم قطفه حتى الآن كونه لازال في مراحل النضج الأخيرة.. موسم العنب سيبدأ بعد شهر من الآن".

واتفق معه مصدر آخر في وزارة الزراعة، وقال إن موسم العنب يبدأ رسميا في مصر في شهر يونيو المقبل.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بأسواق العبور على النحو الآتي:

العنب المستورد : 100 لـ 120 جنيهًا للكيلو

البرتقال: 10 جنيهات للكيلو.

الموز: 20 جنيهًا للكيلو.

التفاح: 40 جنيهًا للكيلو.

الجوافة: 25 جنيهًا للكيلو.

الفراولة: 15 جنيهًا للكيلو.

البطيخ: 16 جنيهًا للكيلو.

البلح 10جنيهًات للكيلو.

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