تفقد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.
وشدد نصار على "وجوب الاسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين"، وقال نصار: "كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل". وتوجه باحر التعازي الى عائلات الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى ، واثنى على "عمل فوج اطقاء بيروت الذي تحرك سريعا عقب الحادثة"، شاكرا اياهم على "جهودهم التي لا بد من تقديرها في اصعب ظروف تمر بها البلاد".
ووضف نصار الحادثة ب"المفجعة والتي تعيد الى الواجهة وجوب التشدد بالتزام شروط السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار من بشارة الخوري: حادثة مفجعة تتطلب اسراعا بالتحقيق وكلنا ثقة بالقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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