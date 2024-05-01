استطلاع رأي: ٥٤٪ من الإسرائيليين يؤيدون صفقة إطلاق سراح الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة -

أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة كان (11) الرسمية الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، أن 54% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد صفقة تتضمن إطلاق سراح 30 أسيرا من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة، مُقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.



وأظهر الاستطلاع أن 53% يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي لتحرير الأسرى من قبضة المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن 47% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف كامل للحرب وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب (المعسكر الوطني) الذي يقوده وزير الدفاع السابق بيني جانتس وعضو كابينيت الحرب الحالي على 29 مقعدًا، وسيحصل حزب (الليكود) الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعدًا، وسيحصل حزب (يش عتيد) المعارض على 15 مقعدًا، وسيحصل حزب (يسرائيل بيتنا) على 11 مقعدًا.

وحسب الاستطلاع، سيحصل حزب (شاس) الديني على 10 مقاعد، و(العظمة اليهودية) على تسعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) على سبعة مقاعد، و(الصهيونية الدينية) على خمسة مقاعد، والجبهة العربية للتغيير (حداش-تعال) على خمسة مقاعد، وكل من (ميرتس) و(القائمة الموحدة) على أربعة مقاعد.

ويعطي هذا الاستطلاع الحكومة الائتلافية الحالية 52 مقعدًا فقط، ما يجعلها عاجزة عن تشكيل الحكومة، لافتقارها لـ 60 مقعدًا، فين حين تتمكن الأحزاب التي يقودها (جانتس) و(يائير لابيد) على 63 مقعدًا.