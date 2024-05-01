وهاب: إلتزام بن سلمان بتأييد الدولة الفلسطينية المستقلة موقف مهم وأساسي ويتناقض مع الدعوة الأميركية للتطبيع

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق، وئام وهاب في تصريح له ان "إلتزام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتأييد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس موقف مهم وأساسي ويتناقض مع الدعوة الأميركية للتطبيع فاليمين لن يقبل بدولة تحت أي ظرف . ولكن يجب التنبه إلى ضرورة دعم دولة فلسطين حتى لا تسقط الضفة الغربية في الفوضى".

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