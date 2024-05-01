ما الذي يسبب هطول الأمطار الكارثي في كينيا؟

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دولة كينيا، كوارث طبيعية عديدة، منذ مارس الماضي حتي مايو، كانت الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة التي تعد من أكثر الكوارث في البلاد في السنوات الأخيرة.

ولقي ما لا يقل عن 169 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة، مع فقدان 91 شخصا على الأقل، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.

وفي أكثر الحوادث مأساوية، لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم يوم الاثنين بعد أن هبت المياه عبر نفق نهر مسدود تحت خط سكة حديد في جنوب غرب كينيا، مما تسبب في فيضانات مفاجئة.

وأدت الأمطار إلى نزوح أكثر من 190 ألف شخص وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية الأخرى.

الأمطار المدمرة هي نتيجة لمزيج من العوامل ، بما في ذلك أنماط الطقس الموسمية في البلاد ، وتغير المناخ الذي يسببه الإنسان ، فضلا عن ظواهر الطقس الطبيعية.

إليك كيف اجتمعوا لخلق الطوفان القاتل.

ما هو موسم "الأمطار الطويلة" في كينيا؟

كينيا وبعض الأجزاء الأخرى من شرق أفريقيا لديها فترتان رئيسيتان لهطول الأمطار: موسم "الأمطار الطويلة" من مارس إلى مايو ، وموسم "الأمطار القصيرة" من أكتوبر إلى ديسمبر.

موسم "الأمطار الطويلة" هو عندما يحدث معظم متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد غالبا ما تتميز بأمطار غزيرة ، وأحيانا تصل إلى يونيو.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكينية في توقعاتها لموسم "الأمطار الطويلة" لهذا العام هطول أمطار أعلى من المتوسط في أجزاء كثيرة من البلاد، مع عواصف عرضية في بعضها.

كما حذرت من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية وغيرها من الآثار.

واتسم موسم "الأمطار القصيرة" في العام الماضي بعواصف شديدة في أجزاء كثيرة من البلاد، ولا سيما في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتلقت مقاطعات لامو ومومباسا وغاريسا ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط هطول الأمطار على المدى الطويل، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية.

لماذا المطر غزير هذه المرة؟

يتأثر تواتر وأنماط وشدة هطول الأمطار في كينيا بالنظم المناخية التي تحدث بشكل طبيعي مثل ثنائي القطب في المحيط الهندي.

ثنائي القطب في المحيط الهندي هو تأرجح في درجات حرارة سطح البحر يجعل غرب المحيط الهندي أكثر دفئا من المتوسط ثم أبرد من المتوسط من تلك الموجودة في شرق المحيط الهندي لديها مراحل إيجابية ومحايدة وسلبية.

وتتسبب المرحلة الإيجابية في هطول أمطار غزيرة في مناطق غرب المحيط الهندي، مثل كينيا، وجفاف في إندونيسيا وأستراليا.

في حين أن العديد من الناس ربطوا الفيضانات الحالية بظاهرة النينيو المناخية التي تحدث بشكل طبيعي ، تظهر الأبحاث أن الحدث المناخي له تأثير ضئيل على هطول الأمطار فوق شرق إفريقيا خلال موسم "الأمطار الطويلة" ، كما قالت جويس كيموتاي ، باحثة مشاركة في إمبريال كوليدج لندن.

النينو هو ارتفاع درجة حرارة المحيط فوق المحيط الهادئ ، مما يغير مسارات العواصف ويمكن أن يسبب هطول أمطار غزيرة في بعض أجزاء العالم والجفاف في أجزاء أخرى.

ولكن في حالة كينيا، من المحتمل جدا أن يفسر ثنائي القطب الإيجابي للمحيط الهندي وتغير المناخ هطول الأمطار المستمر الذي يسبب الفيضانات.

تزيد المحيطات الأكثر دفئا الناتجة عن الغلاف الجوي الأكثر سخونة من التبخر ، ويمكن للهواء الذي يحتفظ بمزيد من الرطوبة أن ينتج أمطارا أكثر كثافة.

في تحليل أجري في ديسمبر من العام الماضي، وجد كيموتاي وزملاؤه من World Weather Attribution، وهي مجموعة من العلماء الذين يحللون ما إذا كان تغير المناخ قد لعب دورا في الطقس المتطرف، أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان جعل موسم "الأمطار القصيرة" في العام الماضي في كينيا وأجزاء أخرى من شرق إفريقيا أكثر كثافة مرتين.

متى ستنتهي "الأمطار الطويلة"؟

أصبح من الصعب التنبؤ بالطقس على المدى الطويل في كينيا في السنوات الأخيرة ، حيث تتغير بداية ومدة المواسم الجافة والرطبة بشكل متزايد.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكينية أن يستمر موسم "الأمطار الطويلة" حتى يونيو.

وفي أحدث توقعاتها للطقس لمدة سبعة أيام، والتي أصدرتها يوم الاثنين، قالت الإدارة إنها تتوقع استمرار هطول الأمطار في عدة أجزاء من البلاد، مع احتمال هطول أمطار غزيرة في ست مناطق، فضلا عن فيضانات في المناطق المنخفضة وانهيارات أرضية في المنحدرات الحادة.