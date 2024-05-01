يا عانس.. "اقتصادية قنا" تغرم فتاة 20 ألف جنيه بتهمة سب زميلتها عبر "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح، اليوم الأربعاء، بتغريم فتاة 20 ألف جنيه، بتهمة سب زميلتها في العمل عبر تطبيق "واتس آب".

ترجع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قدمت فتاة شكوى ضد زميلتها في العمل بتهمة الإزعاج والسب بعد أن قامت بشتمها عبر تطبيق واتس آب بعبارات مسيئة منها "يا عانس" بسبب خلافات بينهما في العمل، مما تسبب للمجني عليها في أضرار نفسية وأدبية.

وبعد فحص الواقعة والتأكد من صحتها تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية والتي قضت بتغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زميلتها في العمل بسبب خلافات سابقة بينهما في بيع الأجهزة الكهربائية.