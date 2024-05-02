شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام وزوجته ينشران صورة جديدة لابنتهما شارلوت في ميلادها التاسع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نشر الأمير وليام وزوجته كيت صورة لابنتهما الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها التاسع اليوم الخميس.وفي الصورة التي التقطتها والدتها أميرة ويلز في الأيام القليلة الماضية، تظهر شارلوت، ثاني أطفال الزوجين، وهي تبتسم بسعادة في حديقة منزلهما في وندسور.وكتب الزوجان على حسابهما على إكس "عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت!... شكرا على كل الرسائل الطيبة اليوم".وأصبح نشر الصور التي تلتقطها كيت المولعة بالتصوير تقليدا لقصر كنزنجتون في لندن للاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات العائلية الأخرى.