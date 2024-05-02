عامل يقتل فكهاني خلال مشاجرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علاء عمران

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في ضبط مرتكب واقعة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها فكهاني- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم، وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيقه، اتهم عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.