اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، انه "رفعنا شكوى إلى مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتشويش الاسرائيلي على الأجواء اللبنانية وحتى اللحظة لم يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت حمية الى ان "على لبنان إنتخاب رئيس للجمهورية والقيام بالحوار للرد على كل الإعتداءات ونحن بحاجة لقرار واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: رفعنا شكوى لمجلس الأمن حول التشويش الاسرائيلي على الأجواء اللبنانية وحتى اللحظة لم يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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