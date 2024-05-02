الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام .. البيان المشترك لحركتي «فتح وحماس»

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت حركتا "فتح" و"حمـ ـاس" ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك في إطار "منظمة التحرير الفلسـ ـطينية" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسـ ـطيني.

واتفقت الحركتان في ختام جلسة الحوار الوطني بين الحركتين، والتي عُقدت في العاصمة الصينية بكين، على "أهمية وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العـ ـدوان على قطاع غـ ـزة"، والتأكيد على "أهمية وقف حـ ـرب الإبـ ـادة والانسحاب الكامل لجيش الاحـ ـتلال من قطاع غـ ـزة، وتنسيق الجهود الوطنية المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إلى قطاع غـ ـزة".

كما تم الاتفاق على ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلك ووقف التراشق الإعلامي.