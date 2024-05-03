الجيش: توقيف شخصَين بمنطقة حوش بردى في البقاع

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف شخصَين في منطقة حوش بردى - البقاع.
ولفتت في بيان إلى أن "بتاريخ 2/5/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزلَي المواطنَين (ح.ح.) و(ا.ح.) في منطقة حوش بردى - البقاع وأوقفتهما كونهما مطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار وقيامهما بأعمال سرقة. وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات وأعتدة عسكرية".
هذا، سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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