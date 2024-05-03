وفاة نجل عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "العربية الحدث"، نقلا عن مراسلها في تركيا، بوفاة محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس المجلس السيادي السوداني، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.

وفي الثامن من مارس الماضي، أصيب محمد عبدالفتاح البرهان، بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقتها، أفادت وسائل إعلام تركية بأن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة وسقط أرضاً على بعد أمتار عن دراجته النارية.

وأضافت الوسائل الإعلامية أنه نقل إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة.

يأتي هذا بينما يشهد السودان منذ 15 أبريل 2023، قتالا داميا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.