"حماس": وفد من الحركة يتوجه غدًا للقاهرة ونؤكد على الروح الإيجابية عند دراستنا مقترح وقف إطلاق النار

أعلنت حركة "حماس" أن "وفدًا من الحركة سيتوجه غدا إلى القاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر".

وأكدت على "الروح الإيجابية التي تعاملنا بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا"، وقال: "الحركة وقوى المقاومة عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن غزة".