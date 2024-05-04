نقابة الصحافة: ملتزمون بالدفاع عن الحرية وللاسراع في اقرار القانون الجديد

شددت نقابة الصحافة اللبنانية، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على أنها "ملتزمة أن تكون منبراً للدفاع عن حرية الصحافة ورسالة الإعلام"، مؤكدة "ضرورة الاسراع في اقرار قانون الاعلام العصري والجديد الذي يضمن حماية الصحافيين من التداعيات التي تهدد إستمرارية عملهم من كل النواحي وخاصة التعسف في استخدام القوانين على غير وجه حق فضلا عن ترك العديد من المؤسسات الصحافية العريقة تواجه قدرها بنفسها فلا وطن من دون صحافة ولا صحافة من دون وطن وكلاهما لا قيمة لهما من دون الحرية".

وقالت في بيان: "لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وعلى مقربة من يوم السادس من ايار عيد شهداء الصحافة اللبنانية توجه نقيب الصحافة وأعضاء مجلس النقابة بتحية إعتزاز وتقدير لشهداء الكلمة والصوت والصورة الذين سقطوا دفاعا عن لبنان وسيادته واستقلاله وحرية انسانه وآخرهم الزملاء المراسلين والمصورين الذين ارتقوا إما شهداء او جرحى خلال تغطيتهم وقائع العدوانية الاسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة".

واضاف: "ان نقابة الصحافة تجدد في هاتين المناسبتين التأكيد على وجوب صون حرية الإعلام وضمان سلامة الصحافيين خلال تأدية مهامهم خصوصاً في هذه المرحلة التي تشتد فيها التحديات أمام الصحافيين والصحف ووسائل الاعلام على مختلف الصعد لا سيما الامنية والاقتصادية والمالية منها".