"النشرة": المتروبوليت الصوري احتفل برتبة جناز المسيح بكاتدرائية القديس نيقولاوس- زحلة

احتفل راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الارثوذكس ​المتروبوليت انطونيوس الصوري برتبة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس- زحلة، عاونه لفيف من الكهنة والشمامسة وبحضور حشد كبير من ابناء الطائفة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.

وبعد الرتبة طاف المتروبوليت الصوري وجوقة المطرانية والمؤمنون بالزياح في الشوارع المحيطة بالكنيسة على وقع ترانيم من وحي المناسبة.